В ВЭБ спрогнозировали инфляцию в 2018 году выше 3,4%

Инфляция по итогам 2018 года, вероятно, превысит 3,4%, прогнозируемые Минэкономразвития, выразил мнение зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

«Я думаю, что инфляция будет выше (3,4%), к сожалению», – сказал он ТАСС в кулуарах форума «Технопром-2018».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% с 3,1%.

В то же время в ЦБ сообщили, что годовая инфляция в России в августе, как ожидается, вырастет до 2,8-3% с 2,5%.