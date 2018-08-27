Минобороны назвало основную долю трат военного бюджета

Россия тратит 70% военного бюджета на разработку и закупку оружия, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

«На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета», – передает РИА «Новости» слова Ильницкого со ссылкой на «Вести-ФМ».

По его словам, военный бюджет России занимает шестое место в мире, на первом месте – бюджет США, превышаающий все бюджеты мира.

«Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать «вдогонку», то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны», – сказал Ильницкий.

Он отметил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» на конференции по информационной безопасности «психологическая оборона» и на конференции по искусственному интеллекту.

Согласно одобренному правительством бюджету, расходы раздела «Национальная оборона» в 2018 году составили 943,6 млрд рублей, раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 1,3 трлн рублей.

Напомним, в июле австрийский Contra Magazin писал, что Министерство обороны России представило новейшие разработки в сфере вооружения, которым США не могут ничего противопоставить; Кремль показал Белому дому, что можно создавать совершенную военную технику и без «чрезмерно раздутых военных бюджетов».