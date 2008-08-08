Стали известны имена женихов Бузовой

Участниками проекта «Замуж за Бузову» стали 39-летние братья-близнецы из Екатеринбурга, диджеи Сергей и Андрей Наумовы.

Братья появились в студии друг за другом, оба – с букетами алых роз, пишет Ura.ru.

Наумовы родились в Екатеринбурге, окончили Тюменский госуниверситет по специальности «педагог», оба в разводе, у каждого есть по ребенку. Наумовы признались, что участие в проекте Бузовой будет первым случаем, когда они станут конкурировать друг с другом.

Отметим, что Сергей Наумов не так давно расстался с уральской моделью Дарьей Клюкиной – победительницей телепроекта «Холостяк» с Егором Кридом.

Всего за сердце Бузовой сразятся 15 кандидатов разных возрастов, профессий и национальностей.