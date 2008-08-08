В королевском кафедральном соборе Брюсселя исполнили гимн России

Мастер карильонного искусства Фабрис Ренар сыграл гимн России в кафедральном соборе Брюсселя Сен-Мишель-э-Гюдюль.

Он дал 40-минутный концерт колокольной музыки, посвященный России. Исполнялись композиции, которые были созданы специально для карильона (колокольный музыкальный инструмент). Композиции посвящены российской истории, включая победу во Второй мировой войне, передает ТАСС.

Организатор концерта Серж Дельвен, глава общественной организации «За преобразования в Льеже», призвал «прекратить остракизм» в отношении России. «От имени бельгийских фермеров» он заявил, что те «готовы на коленях умолять о возобновления диалога с Москвой».

В соборе Сен-Мишель-э-Гюдюль в государственные праздники проходят службы с участием монарха и членов королевской семьи.

С июня в соборе Святого Павла в центре Льежа проходят концерты карильонной музыки, приуроченные к годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, премьер Бельгии Шарль Мишель высказался за создание Евросоюзом постоянного канала диалога с Россией для снижения напряженности в отношениях и решения возникающих проблем.