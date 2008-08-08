Около Греции нашли 50 следящих за НАТО «кораблей-разведчиков»

Североатлантический альянс передал береговой охране и военно-морским силам Греции список из 50 «подозрительных судов», ведущих разведку в Эгейском море возле берегов страны, сообщает газета Real.

В статье говорится, что речь идет о рыболовных, парусных и прогулочных судах, которые якобы плавают в Эгейском море с целью сбора информации. Real сообщает, что эти суда интересуют не только греческие военные объекты и их деятельность, но в основном передвижение американцев, присутствие которых на территории Греции является повышенным, передает РИА «Новости» содержание статьи под названием «Шпионские игры в Эгейском море».

«Русские не одни в Эгейском море, которое все больше напоминает «американский полигон», – сказано в публикации. Издание также отмечает, что надежность Турции как члена НАТО «открыто ставится под сомнение» американской стороной.

Ранее Турция неоднократно ставила под сомнение принадлежность ряда греческих островов и Лозаннский договор, определивший границы современной Турции. В середине августа греческий телеканал «Альфа» сообщил, что в Эгейском море в 300 метрах от побережья острова Лерос, находящегося неподалеку от побережья Турции, неизвестные открыли огонь по двум греческим рыбацким лодкам с турецкого судна.