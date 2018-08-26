В США четыре человека погибли при крушении самолета

Недалеко от аэропорта американского Суэйнсборо в штате Джорджия разбился небольшой самолет, погибли четыре человека, один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в субботу дне (в ночь на воскресенье по московскому времени). Самолет летел в парашютную школу в Стейтсборо. Пострадавший в критическом состоянии направлен в местную больницу, передает РИА «Новости».

Причины крушения не известны.

Подобные происшествия для США не редкость. 5 августа в Оклахоме разбился одномоторный самолет ЕА400, шесть человек погибли, 11 августа работник аэропорта угнал самолет Q400 в Сиэтле и разбился на нем в заливе Пьюджет.