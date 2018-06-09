Россия должна вновь присоединится к «большой семерке», заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая на саммите G7.

«Что касается санкций, то Минские соглашения пока не выполнены. Но мы всем высказали свою позицию, что изолировать Россию никому не выгодно. Поэтому считаю и отстаиваю позицию Италии, что лучше скорее вернуться к формату «восьмерки» с Россией за столом переговоров», – цитирует Конте ТАСС.

Также итальянский премьер отметил, что санкции в отношении России будут отменены не сразу.

«Мы выступаем за диалог с Россией, но это не означает, что за мгновение будет отменена система санкций», – сказал Конте.

Накануне президент США Донадьд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку», а позднее пояснил, что это будет хорошо не только для России, но и для США, а также других участников группы и для всего мира.

В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах, а глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не просилась назад в «большую восьмерку» после возвращения неформального клуба экономически развитых держав к формату G7.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.