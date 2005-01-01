Появились сообщения о жестоком избиении российского парапланериста в Грузии

Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД указал, что в Донбассе обстановка вновь начинает обостряться
          Путин рассказал, кто из губернаторов может стать его преемникомМать раненной маньяком девочки рассказала о ее состоянииЛавров опроверг желание России вернуться в G8В «Газпром нефти» предсказали закрытие АЗС из-за убытков
          Украинские силовики вышли из двух захваченных сел в «серой зоне»Павленскому во Франции назначили бессрочный арестВ Антарктиде решили провести гей-парадПутин поговорил с Порошенко
          Прекращено уголовное дело против студента за надпись на баннере ЧМ-2018Стало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армииЗахарова порекомендовала британскому послу книгу о ненависти к РоссииСтало известно имя выжившего в Афганистане советского летчика

          Главная тема


          Россия отстала от США на сотни петафлопс

          город-герой


          Порошенко указали на нелепую ошибку с поздравлением Севастополя

          2 млрд фунтов


          Абрамович ответил на предложение продать «Челси»

          канцлер капут


          Spiegel: Господству Меркель в Германии и Европе пришел конец

          «выражаясь их языком, брехня»


          Экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля

          футбол против изоляции


          Провал бойкота ЧМ-2018 назвали «огромной философской победой» Путина

          «Может, нашим поиграть в хоккей»


          Журова нашла неожиданный способ улучшить игру российских футболистов

          украинские претензии


          Для воссоздания уникального самолета России придется пойти на хитрости

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Появились сообщения о жестоком избиении российского парапланериста в Грузии

             9 июня 2018, 16:31
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В соцсетях появились сообщения о том, что в субботу на грузинском горнолыжном курорте Гудаури около 30 человек избили российского парапланериста и повредили его автомобиль.

          «Сегодня в Гудаури, на старте, откуда летают на парапланах, произошла трагедия. 30 человек местных жителей, под соусом «это моя земля, уезжай домой», избили почти до смерти русского пилота Челышева Федора. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу», – написал Радик Мамедов в Facebook.

          По его словам, пилоту параплана сломали нос, у него зафиксировано тяжелое сотрясение мозга.

          Также Челышеву повредили автомобиль. «Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Угрозы и мат продолжались. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных», –  отметил Мамедов.

          Он также опубликовал видеозапись с регистратора машины россиянина. Судя по кадрам, у Челышева произошел конфликт с местными жителями, после чего его вытащили из машины и начали избивать прямо на дороге. В итоге один из участников потасовки отвел пострадавшего в его автомобиль. Челышев в спешке покинул место происшествия, в то время как нападавшие бросали камни в его машину.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............