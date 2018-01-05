Рекордное число россиян посетило Грузию в 2017 году

Число граждан России, посетивших Грузию в прошлом году, составило 1 млн 392 тыс. 610 человек, это на 34,1% больше показателя 2016 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил в пятницу руководитель Национальной администрации туризма страны Георгий Чоговадзе, всего численность иностранных визитеров в прошлом году составила 7 млн 554 тыс. 936 человек. Это на 1 млн 194 тыс. 433 человека больше, чем в позапрошлом году.

Россиян по визитам в Грузии опередили только граждане Армении – 1 млн 718 тыс. 16 человек и Азербайджана – 1 млн 694 тыс. 998 человек.

Между Россией и Грузией после войны 2008 года нет дипломатических отношений.