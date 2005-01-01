Абрамович ответил на предложение продать «Челси»

Роман Абрамович отклонил предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа о покупке футбольного клуба «Челси» за 2 млрд фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Миллиардер Джим Рэтклифф выразил заинтересованность в покупке «Челси» на фоне слухов о намерении Абрамовича продать клуб. Но Абрамович ясно дал понять, что не намерен обрывать связь с «Челси», сообщает Daily Mail.

В «Челси» от комментариев отказались.

Состояние Рэтклиффа, по данным Sunday Times, оценивается в 21,05 млрд фунтов стерлингов, Абрамовича – в 9,3 млрд.

«Раскошелиться на 2 млрд фунтов стерлингов или около того – стало бы каплей в море для Джима, но в настоящий момент он терзается о том, что делать», – сказал знакомый Рэтклиффа.

Уточняется, что семь месяцев назад Рэтклифф купил швейцарский клуб «Лозанна-Спорт» в надежде увидеть его в Лиге чемпионов.

Отмечается, что предложение Рэтклиффа было не единственным.

1 июня британские СМИ сообщили, что Абрамович может продать футбольный клуб «Челси».

Накануне сообщалось, что «Челси» приостановил строительство нового стадиона в Лондоне. Это означает отказ вкладывать в британскую экономику сотни миллионов фунтов и прямо связано с задержкой выдачи Абрамовичу новой британской визы.

У Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. После этого Абрамович получил паспорт гражданина Израиля.