Экс-сотруднику Госдепа грозит смертная казнь за шпионаж

Присяжные признали виновным в шпионаже в пользу Китая экс-сотрудника госдепартамента США Кевина Мэллори, сообщили в министерстве юстиции страны.

По сообщению ведомства, максимальное наказание, которое может ожидать Мэллори – смертная казнь. Решение о виде наказания будет принимать судья, передает РИА «Новости».

По данным ФБР, всего Мэллори передал Китаю восемь правительственных документов, зная при этом, что идет на контакт именно с представителями спецслужб.

Также отмечается, что Мэллори ранее работал в службе дипломатической безопасности Госдепартамента США, свободно владеет китайским языком.

Напомним, 24 июня 2017 года в США правоохранительные органы предъявили 60-летнему бывшему военнослужащему и служащему Госдепа Кевину Мэллори обвинения в шпионаже в пользу Китая.