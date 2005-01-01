Туск высказался против возвращения России в G8

Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что формат G7 стоит оставить в прежнем варианте, без возвращения в него России.

«Я вижу много спекуляций относительно формата G7, говорят и про G6 плюс один, и про минус один. Но «семерка» – это удачная цифра, по крайней мере в нашей культуре», – сказал Туск, передает ТАСС.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа.

В четверг Туск заявил, что действия Трампа могут быть первыми признаками «распада западного политического сообщества».