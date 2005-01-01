Новый глава МЧС отменил запрет на проверку среднего бизнеса

Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, согласно которому запрещались проверки противопожарного состояния объектов среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой, передает РИА «Новости».

Это поможет «обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства».

Напомним, в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек, по решению прокуратуры не проводились противопожарные проверки, так как объект принадлежал к категории малого и среднего бизнеса.