Проверки в «Зимней вишне» не проводились по решению прокуратуры

СК выясняет, почему прокуратура Кемеровской области исключала компании, владеющие зданием ТРЦ «Зимняя вишня», из плана проверок с 2016 года.

Следствие устанавливает причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» с 2016 года, сообщает СК.

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса», – говорится в сообщении Следственного комитета. Речь, в том числе, идет и о компании, владеющей зданием ТРЦ, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», и о крупнейшем арендаторе ООО «Зимняя вишня Кемерово».

В связи с этим допрошены прокурор города Кемерово и его помощник. «Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», – уточняют в СК.

Кроме того, следствие провело обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в квартирах руководителя ведомства и руководителей структурных подразделений. Причастность сотрудников МЧС к происшествию устанавливается.

Ранее в среду генпрокурор Юрий Чайка отметил, что события в Кемерово показали, что «в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности».

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что все пути эвакуации при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными продуктами горения.