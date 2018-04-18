Чайка назвал виновных в бездействии при проверке ТРК «Зимняя вишня»

Контролирующие органы не выполнили свои обязанности по контролю за состоянием ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

«Трагические события в Кемерове показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности», – передает ТАСС заявление Чайки в ходе выступления в Совете Федерации.

Генпрокурор подчеркнул, что для недопущения подобных чрезвычайных происшествий законодательством предусмотрен риск-ориентированный подход к проведению проверок.

«На тех объектах, где с учетом присвоенной категории риска имеется высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки проводить не только разрешено, но и необходимо», – сказал.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что все пути эвакуации при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными продуктами горения.