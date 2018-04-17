В МЧС рассказали, что заблокировало все пути эвакуации в «Зимней вишне»

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что все пути эвакуации при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» оказались блокированы токсичными продуктами горения.

«Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ «Зимняя вишня» все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения: высокотоксичными, с хлористым водородом», – цитирует РИА «Новости» Еникеева.

В понедельник стали известны результаты экспертизы, которая выяснила, что к пожару в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.