Вручена Госпремия России в области науки и технологий

Указом президента России присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2017 год.

Текст указа президента России Владимира Путина огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко, – передает РИА «Новости».

Цикл работ руководителя научного направления Центра фотохимии РАН федерального научного исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Михаила Алфимова, руководителя этого центра Сергея Громова и главного научного сотрудника центра Александра Чибисова посвящен работе по взаимодействию комплементарных (взаимодополняющих) молекул и их фрагментов.



Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава академик Дедов награжден за работы в области фундаментальной эндокринологии, а также внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.



Завлабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев удостоен за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, отвечающих за наследственные болезни человека.



Награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В сегодняшнем виде система Госпремий оформилась в 2004–2006 годах. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Напомним, в 2017 году Госпремии в области науки и технологий были вручены трем научным коллективам за работы в области добычи углеводородов, в кардиологии, а также в астрофизике.