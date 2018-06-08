МВФ согласился дать Аргентине кредит на 50 млрд долларов

Международный валютный фонд предоставит Аргентине кредит на 50 млрд долларов по программе stand-by, сообщил министр экономики республики Николас Духовне.

«Аргентина и МВФ договорились о программе stand-up сроком на 36 месяцев», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Средства выделяются на реализацию плана развития экономики Аргентины, который, в частности, предусматривает снижение инфляции до 17% в 2019 году, до 13% в 2020 году и до 9% в 2021 году. Кроме того, власти Аргентины намерены снизить до 2,7% от ВВП дефицит бюджета в 2018 году.

В начале мая аргентинский президент Маурисио Макри запросил помощи у МВФ из–за обвала курса песо. Аргентинская валюта с начала года потеряла более четверти своей стоимости.

Из–за экономических трудностей президент Аргентины решил не ехать на ЧМ по футболу в Россию.