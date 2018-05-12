Президент Аргентины отменил поездку на ЧМ по футболу в Россию

Из-за сложной экономической ситуации в стране президент Аргентины Маурисио Макри решил не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщили близкие к главе этого государства источники.

«Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить», – приводит РИА «Новости» слова источника издания Nacion.

Сначала Макри планировал посетить матч Аргентина-Исландия 16 июня в Москве, а затем отправиться в Нижний Новгород на игру аргентинской сборной с Хорватией.

Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. В пятницу курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к американскому доллару, достигнув отметки в 23,73 песо за единицу валюты США. Кризис разразился на фоне переговоров властей Аргентины с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 млрд долларов.

Эксперты ранее говорили газете ВЗГЛЯД, что Аргентина является ярчайшим примером неудачных советов, которые давал Международный валютный фонд. Некритичное следование рекомендациям МВФ в этой стране привело к крупнейшему дефолту в мировой финансовой системе.