Президент Аргентины выразил готовность приехать на ЧМ-2018

Президент Аргентины Маурисио Макри приедет на чемпионат мира по футболу в Россию, несмотря на «дело Скрипаля», заявил посол Аргентины в Рикардо Эрнесто Лагорио.

В ходе визита в Москву в конце января Макри заявил, что надеется приехать на чемпионат мира.

«Макри – человек, который держит слово. И вы видите, какой позиции придерживается Аргентина. Наша позиция в этом деле следующая: мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили. Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу», – передает РИА «Новости» ответ посла на вопрос, повлияет ли «дело Скрипаля» на решение аргентинского президента посетить Россию.



Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Напомним, в ноябре 2017 года министр иностранных дел страны Хорхе Фори в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что президент Аргентины может приехать в Россию в 2018 году на Чемпионат мира по футболу.