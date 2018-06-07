Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy

В продажу поступил летний номер журнала Playboy, обложку которого украсили снимки девушек-ведущих спортивного телеканала «Матч ТВ».

Новый номер журнала посвящен чемпионату мира по футболу, сообщается на сайте телеканала. В откровенных съемках приняли участие ведущая новостей и комментатор Наталья Кларк, ведущая программы «Все на Матч!» Софья Тартакова, корреспондент Мария Макарова и продюсер Мария Басc.