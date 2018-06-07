Путин объяснил опасность национализации нефтяного сектора

Национализация всего нефтяного сектора – это опасный процесс, который может привести к негативным результатам для всей экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Национализация всей «нефтянки» – опасный процесс, который может привести к негативным результатам для всей экономики», – сказал Путин.

Он не стал вдаваться в детали этого вопроса, отметив, что там «не так все просто».

«Нам главное обеспечить, чтобы эти предприятия действовали в рамках закона и инвестировали в добычу в рамках страны, выполняли обязательства перед бюджетом, делали свои предприятия конкурентными в мире», – заключил президент.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».