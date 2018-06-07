Госдума одобрила в I чтении поправки в бюджет на 2018 год

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2018 год, предусматривающих профицит в размере 0,5% ВВП.

Законопроект предполагает увеличение расходов федерального бюджета на 61,9 млрд рублей и профицит в 0,5% ВВП, передает РИА «Новости».

«Поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год нашего планового периода», – отметил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития на текущий год, в котором не учтен фактор введения в апреле ограничительных мер в отношении отдельных российских предприятий. «Более точные оценки мы получим по итогам работы экономики за первое полугодие и учтем их при уточнении бюджета осенью текущего года», – пояснил он.

Силуанов рассказал, что Минфин повысил прогноз роста реальных заработных плат до 6,3% (планировалось 4,1%). Кроме того, отметил он, ожидание восстановления спроса позволяет прогнозировать сохранение темпов роста экономики в текущем году на уровне чуть более 2%. Также ожидается снижение инфляции – до 2,8 % по сравнению с планируемыми 4%.

Ранее в четверг глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Госдумы, прогнозировал, что профицит федерального бюджета в 2018 году будет выше 1% ВВП.