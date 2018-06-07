Утверждена дата выборов губернатора Московской области

Московская областная дума официально назначила дату выборов губернатора области на 9 сентября.

«Решение принято», – сказал председатель облдумы Игорь Брынцалов после голосования, передает РИА «Новости».

О намерении участвовать в выборах уже заявил действующий губернатор области Андрей Воробьев, а также еще несколько человек.