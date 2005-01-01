Воробьев решил участвовать в выборах главы Подмосковья

Глава Московской области Андрей Воробьев решил принять участие в очередных выборах главы региона.

«Андрей Воробьев пойдет на выборы губернатора Московской области. Об этом он сказал на совещании с зампредами подмосковного правительства», – говориться в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья, передает РИА «Новости».

День голосования назначен на 9 сентября.

Как сообщает сайт правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев занимает пост главы региона с 10 сентября 2013 года. За это время он стал инициатором 16 губернаторских программ, призванных развивать ключевые направления жизни граждан: здоровье и безопасность, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, благоприятный инвестиционный климат и эффективное госуправление.