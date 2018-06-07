В Одессе избили американского певца Билла Уоррена

В Одессе на Дерибасовской неизвестный избил американского певца Билла Уоррена, сообщили СМИ.

Как передает агентство УНИАН со ссылкой на областное управление Нацполиции Украины, в полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20.00 (совпадает с мск) в центре города его избил неизвестный.

«Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударил его по лицу и руке», – передает РИА «Новости».

Правоохранители возбудили уголовное дело. При этом остается неизвестным, как вообще Уоррен оказался в Одессе, поскольку, по данным агентства, он не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, проходящего с 1 по 10 июня.

Первым о ЧП рассказал в своем Facebook один из местных активистов Юрий Дьяченко, сообщает «КП».

«Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошл спросил что случилось. Отвечают вызывай полицию, ладно – звоню. Полиция спрашивает нужна ли скорая помощь, уточнил – нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит я буду ждать полицию, никуда не поеду», – написал Дьяченко.

По его словам, избитый иностранец очень нервничал, а полиция все не ехала, несмотря на то, что «и патруль был не далеко, и отделение тоже». Дьяченко написал также, что полицейские приехали только через час с небольшим.

Напомним, в 2016 году в Одессе избили таможенного эксперта Евросоюза.