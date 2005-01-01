ДНР: ВСУ перебросили под Мариуполь дивизион С-300

В среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия перебросила на южный участок недалеко от Мариуполя дивизион зенитных ракетных комплексов С-300.

«Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (сейчас пгт Никольское, находится в Донецкой области – прим. ВЗГЛЯД) дивизиона ЗРК С-300», – приводит слова Басурина ТАСС со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

Согласно разведданным, дивизион должен отработать нанесение ударов по водным целям.

Ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик сообщил, что на Азовском море до 1 сентября для проведения военных учений будут закрыты три участка, а с 1 июня вступили в силу ограничения в акватории возле Мариуполя к востоку от Бердянска. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополченцы оставляют за собой право открыть огонь во время проведения учений, если возникнет угроза республике со стороны Украины.