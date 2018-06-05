В ДНР заявили о праве открывать огонь при угрозе с моря

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополченцы оставляют за собой право открыть огонь в случае угрозы республике со стороны Украины во время проведения учений в Азовском море.

Ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик заявил, что до 1 сентября в Азовском море закроют три участка для проведения военных учений, а с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя и к востоку от Бердянска.

«К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. «Чебурашки» (РСЗО «Чебурашка» – прим. ВЗГЛЯД) морского базирования у нас тоже есть. Если они (силовики) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям», – передает РИА «Новости» слова Захарченко.



Власти ДНР на День Победы организовали выставку вооружений. На ней, в частности, была представлена РСЗО «Чебурашка», выпущенная в ДНР.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина зря смеется над «Снежинкой» и «Чебурашкой».