Начальник собственной безопасности Дагестана пытался купить пост за 6 млн долларов

Начальник оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан Магомед Хизриев и пять его соучастников задержаны в Москве по подозрению в даче взятки.

Следствие полагает, что весной 2017 года Хизриев передал соучастникам 2 млн рублей – часть от суммы взятки, которая составила 6 млн долларов. Деньги, как рассказали посредники, предназначались для содействия в его назначении на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов России.

Хизриев и его соучастники задержаны в Москве, передает РИА «Новости».

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям «Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве», – сообщает СК.