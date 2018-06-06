Путин назвал фаворитов ЧМ по футболу

Российский президент Владимир Путин рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира по футболу 2018 года.

Он заявил, что вопрос о том, кто победит на чемпионате – сложный, «там много претендентов». В частности, Путин отметил латиноамериканские команды – Аргентину и Бразилию, напомнил, что на предыдущих чемпионатах «блестяще играла» Германия, «красивый футбол демонстрировала» Испания.

«Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на Медиакорпорацию Китая.

Путин также назвал лучших, по его мнению, футболистов: среди российских и советских – Лев Яшин, среди иностранных – Пеле.

«Ну, Марадона мне еще очень нравится», – заявил Путин.

Путин заявил, что найдет время посмотреть футбол в рамках чемпионата мира. Как глава государства, принимающего ЧМ, он «должен быть на открытии, на закрытии»

«Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх», – заявил Путин.