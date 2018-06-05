Стало известно о гибели в Донбассе брата журналиста Гонгадзе

Троюродный брат известного журналиста Георгия Гонгадзе 22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак («Хитрый») погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

«Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе) была его тетей. Вечная память», – написала журналистка в Facebook.

По данным издания, в 2016 году он присоединился к «Правому сектору*». Летом того же года отправился на фронт, передает УНИАН.

Журналист Георгий Гонгадзе был убит в сентябре 2000 года. По подозрению в его убийстве в 2009 году был арестован экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач.