Голикова озаботилась разницей зарплат бюджетников в регионах

Нужно предложить вариант решения проблемы выравнивания уровня зарплат бюджетных работников разных сфер в зависимости от региона, этот вопрос находится на повестке дня, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

На встрече с Голиковой один из членов РАН задал вопрос о разнице доходов научных сотрудников в регионах в зависимости от средней зарплаты по региону. Голикова пояснила, что в целом задача по исполнению суперуказа в части повышения зарплат бюджетникам решена, однако произошло резкое сокращение дифференциации – причем не только в категориях, о которых говорил член РАН, но и в целом, передает РИА «Новости».

«Сейчас на повестке дня вопрос, как правильно выстроить систему оплаты труда в разных направлениях деятельности», – заявила Голикова.

По ее словам, аналогичная тема поднимается в образовательной сфере, среди медперсонала, где есть разница в зарплате «между младшим и средним медицинским персоналом».

По ее словам, «необходимо четко сформулировать, обсчитать и предложить вариант решения». Голикова добавила, что не дает голословных обещаний.

«Но тема есть, мы над ней будем работать, вы отлично понимаете, что она связана с финансированием», – добавила вице-премьер.

В апреле Центробанк отмечал, что заработок сотрудников бюджетных организаций в России в 2018 году может вырасти на 13-15% по сравнению с 2017 годом.