Госдума занялась проблемой оскорблений в СМИ в адрес руководства России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости решить на законодательном уровне проблему оскорблений в СМИ в адрес высших должностных лиц России.

Данную проблему поднял на заседании палаты во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский, указав, в частности, на ряд передач радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Мы не просим вводить ограничения... но оскорбления в адрес высших должностных лиц – это то, чего не делает ни один человек на земле на нашей, даже (известный антироссийской позицией сенатор США Джон) Маккейн выступает менее резко. Надо проверять эту радиостанцию, почему она занимает такую позицию уже много лет. Поэтому правильно потребовать убрать оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов «Эха Москвы», – заявил Жириновский.

Володин согласился, что «эти вопросы требуют законодательного урегулирования». В связи с этим он поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в сфере, затронутой Жириновским. «Было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдем ответы на эти вопросы», – отметил он.

Спикер рассказал, что ранее сам обращал внимание на то, что, например, в Германии «это все достаточно четко законодательно решено».

«Если вы не будете возражать, может быть, мы через неделю послушали бы председателя комитета (Леонида Слуцкого) по этому вопросу с тем, чтобы для себя понять, как решаются эти вопросы в европейских государствах. Возможно, это было бы и интересно, и, с другой стороны, можно рассмотреть модельное законодательство для нашей страны», – предложил спикер депутатам.