Катар отверг угрозы Саудовской Аравии начать войну из-за С-400

Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани отверг угрозы военных действий со стороны Саудовской Аравии в связи с планами Дохи приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Катарский министр заявил, что угрозы Эр-Рияда нарушают «международное право и все международные нормы», сообщает Al Jazeera.

«Приобретение любой военной техники является суверенным решением (Катара – прим. ВЗГЛЯД), к которому ни одна другая страна не имеет никакого отношения», – заявил Мухаммед Аль Тани.

2 июня король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором заявил о готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Катара, если тот закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

В письме саудовского короля выражается глубокая обеспокоенность в связи с переговорами, которые идут между Дохой и Москвой. Он полагает, что С-400 на территории Катара будут влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии, и отмечает, что возникает риск эскалации, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

В такой ситуации «королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», пишет монарх. По информации издания, он попросил Макрона предотвратить продажу С-400 и сохранить стабильность в регионе.

При этом Эр-Рияд в прошлом году и сам договорился с Москвой о поставках С-400.