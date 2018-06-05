Стало известно, какое оружие россияне отправляют почтой

Мачете, муляжи гранат и гладкоствольное оружие отправляют россияне в посылках, заявили в пресс-службе «Почты России».

«За последнюю неделю мая специалисты московского департамента безопасности «Почты России» при проверке почтовых отправлений с помощью рентгеновского оборудования выявили несколько посылок с вложениями, конструктивно схожими с гранатами, холодным и гладкоствольным оружием», – передает ТАСС сообщение «Почты России».

Там рассказали, что в одной из посылок, отправленных в Петропавловск-Камчатский, находилось мачете, в другой нашли три муляжа гранат.

При этом большинство посылок пересылаются внутри России и предназначаются жителям российских регионов.

В пресс-службе отметили, что подозрительные посылки досматриваются в присутствии сотрудников правоохранительных органов и в случае подтверждения незаконности вложения передаются им.

В 2018 году это не первый случай обнаружения оружия в почтовых посылках. Так, 26 февраля в посылке из Москвы в Забайкальский край обнаружили два карабина Симонова и пулемет Калашникова. В начале февраля служба безопасности «Почты России» нашла в посылке, также отправляемой из Москвы в Забайкалье, винтовку и автомат.