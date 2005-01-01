Завод по утилизации свалочного газа запустили на полигоне «Ядрово»

Голландские специалисты 4 июня завершили пусконаладочные работы и запустили в тестовом режиме завод по утилизации свалочного газа на старой карте полигона «Ядрово», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Сегодня на старой карте полигона «Ядрово» завершили пусконаладочные работы и запустили в тестовом режиме завод по утилизации свалочного газа. Это официальное название высокотемпературной факельной установки, которая была доставлена на полигон из голландского города Анделста 1 июня», – говорится в сообщении на сайте правительства Московской области.

В течение трех дней специалисты компании Multriwell B.V. провели сборку оборудования завода и все необходимые испытания. Как заявил проект-менеджер компании, руководитель работ по дегазации полигона «Ядрово» Фрэнк Верной, система работает стабильно и через несколько дней сможет выйти на проектную мощность.

«Установка от компании Hofstetter утилизирует газ при температуре от 1000 до 1200 градусов, объем 2,5 тысячи кубометров в час. Это факельная система закрытого типа, где происходит высокотемпературная утилизация газа, имеющая все документы на экологическую безопасность, которые соответствуют европейским стандартам», – заявил Верной.

Работы по монтажу системы дегазации на старой карте полигона «Ядрово» начались 15 апреля. За неполные полтора месяца российскими и голландскими специалистами было проведено 4,72 тыс. проколов специальной иглой-стичером, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующей геомембраном, гидроматамы и слоем супеси и грунта. По словам заместителя председателя правительства Московской области, специального представителя губернатора Московской области по экологии в Волоколамском районе, Александра Чупракова, все работы были выполнены в рекордные сроки и на высоком уровне, при этом дегазация старой карты проведены за счет средств эксплуатирующей компании «Ядрово».

«Мы рассчитываем, что очень скоро завод выйдет на полную мощность, но, естественно, голландская компания не бросает полигон «Ядрово», она будет осуществлять контроль за работой установки. Сейчас задача собственников полигона – под руководством голландских специалистов обучить своих сотрудников, чтобы они продолжали эксплуатировать завод по утилизации свалочного газа», – сообщил Чупраков.

В свою очередь, представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко добавил, что тестовые испытания завода могут завершиться в течение двух дней.

«Голландские специалисты тут будут заниматься пуско-наладочными работами до среды, еще два дня. После они улетят в Голландию, а через неделю они планируют появиться здесь снова, чтобы проверить, насколько вся техника правильно работает. Наши специалисты пройдут обучение, обслуживание установки не требуется, она работа в автоматическом режиме, профилактические работы мы будем проводить ежемесячно», – сказал он.

Кроме того, представители полигона «Ядрово» не исключили в будущем установку генератора по выработке электроэнергии из свалочного газа. Однако это вопрос требует тщательной проработки и утверждения на федеральном уровне, так называемого, «зеленого тарифа» на электроэнергию из возобновляемых источников.

В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.