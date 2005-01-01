В рейтинге самых богатых россиян сменился лидер

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин обогнал основного акционера Северстали Алексея Мордашова и стал самым богатым человеком в России, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, состояние Лисина с начала 2018 года увеличилось на 2,17 млрд долларов до 20,19 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Бенефициар стал богатейшим человеком в России после увеличения цены на акции НЛМК по итогам торгов понедельника.

Состояние Мордашова, который удерживал звание главного богача России в течение 267 дней, оценивается в 20,18 млрд долларов. Оно выросло на 506 млн долларов с начала года.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Ранее сообщалось, насколько российские миллиардеры обеднели с начала года.