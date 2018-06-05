Суд оставил без движения иск к Дурову о плагиате

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения иск компании-разработчика, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в плагиате, сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Иск оставлен без движения до 5 июля», – передает РИА «Новости» слова Хиль.

До этого срока истец будет должен исправить недостатки в иске.



Напомним, 1 июня компания-разработчик обратилась в суд Москвы, обвинив в плагиате основателя Telegram Павла Дурова. В поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске указано, что «команда Телеграмм» присвоила себе разработку программы, показанной в ходе приватной встречи.

При этом иск выдвинут против Павла Дурова лично, так как, по мнению истца, решения принимает именно он.