Дурова обвинили в плагиате

Компания-разработчик обратилась в суд Москвы, обвинив в плагиате основателя Telegram Павла Дурова.

В поданном в Замоскворецкий суд Москвы иске указано, что «команда Телеграмм» присвоила себе разработку программы, показанной им в ходе приватной встречи, передает РИА «Новости».

«В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации 1 февраля 2018 года, при этом автором продукта неправомерно указана «команда Телеграмм» подконтрольная ответчику», – говорится в иске.



При этом иск выдвинут против Павла Дурова лично, так как, по мнению истца, решения принимает именно он.

В иске указано, что на разработку программы истец потратил около 800 тыс. евро. При этом он требует не денежной компенсации, а признания авторских прав на программу и обязательства ответчика прекратить нарушать эти права.

Напомним, в четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет компанией Apple обновлений мессенджера во всем мире связан с блокировкой программы в России.

Позже стало известно, что Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.

Он подчеркивал, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram.