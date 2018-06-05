Крупный ТЦ загорелся в Казани

Торговый центр «Порт» горит в Казани, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», – передает ТАСС сообщили в ведомстве.

из здания был эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было, так как он был еще закрыт. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 25 марта сгорел ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.