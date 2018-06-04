На концерте в Туле Валерию Леонтьеву вызвали скорую

В Туле отменили концертное шоу 69-летнего певца Валерия Леонтьева, которому срочно вызвали скорую помощь, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Как передает Telegram-канал Super, предположительно, Леонтьев находится без сознания и его собираются и отправить в Москву.

По словам представителя певца, концерт в Туле отменили из-за проблем со здоровьем, однако актер находится в сознании.

«Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку», – заявила пресс-секретарь артиста.

Напомним, 14 мая актриса Елена Яковлева опубликовала совместное фото с Валерием Леонтьевым и Сергеем Маковецким. Многие ее поклонники не узнали постаревшего музыканта.