Блогеры не узнали постаревшего Леонтьева

Актриса Елена Яковлева опубликовала совместное фото с музыкантом Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким. Многие ее поклонники не узнали постаревшего музыканта.

Подписчики актрисы Елены Яковлевой, известной по сериалу «Каменская», опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с певцом Валерием Леонтьевым и актером Сергеем Маковецким.

Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official) 7 Май 2018 в 7:19 PDT

Фотография вызвала недоумение подписчиков, они не узнали постаревшего Леонтьева:

«Валерий Леонтьев посередине?», – спрашивает levik_myr1992.

«Сначала подумала, что посередине женщина. Не надо так, дорогие наши звезды», – пишет nellimuza.

«Тоже подумала, что посередине женщина уставшая», – считает irishka10.85.

«Все равно любимые и уважаемые. А с возрастом мы все меняемся, и не в лучшую сторону», – подчеркивает natalijakirina.