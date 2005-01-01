Запросы Бабченко о круглой сумме на интервью задели украинских журналистов

Украинские журналисты отреагировали на противоречивые заявления журналиста Аркадия Бабченко об интервью. Первоначально он говорил, что выступит на телевидении с разрешения СБУ, после чего объявил стоимость своего участия в 50 тыс. долларов.

Украинская журналистка Алеся Бацман опубликовала в Facebook пост, в котором пожаловалась на жадность своего коллеги Аркадия Бабченко, при том, что она намеревалась помочь его семье после информации об «убийстве» российского журналиста:

«Наш редактор Елена Посканная сегодня позвонила Аркадий Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу «Бацман». Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?», – робко уточнила Лена. «Долларов» – уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится! Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки, и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью», – заявила журналистка.

«У него нет и никогда не было никаких приемных детей, это дети, опекунство на которых было оформлено на его мать, на них выделялись деньги, это «зарплата опекуну». Но если бы украинские «СМИ» хоть слегка разбирались в теме, их редакторы не попадали бы в тупые ситуации, начитавшись собственной дезинформации», – ответил журналистке в комментарии блогер Анатолий Шарий.

В ответ на заявление Бацман Бабченко на своей странице в Facebook попытался оправдаться, и раскритиковал телеканал «Россия» за то, что те сразу согласились на его условия, заявив о готовности заплатить необходимую сумму.

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте – у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов – и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо. ЗЫ: Знаете, кто согласился первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал «Россия».

В грубой форме с использованием обсценной лексики Бабченко заявил, что не считает телеканал «Россия» СМИ, и намерен приехать на телеканал «на «Абрамсе» и не для интервью».

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко произошла ранее на прошлой неделе. Позже стало известно, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства Бабченко, которого считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

На западе осудили эту «спецоперацию», назвав инсценировку убийства Бабченко неприемлемой.