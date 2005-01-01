Путин пообещал подумать над включением в оценку губернаторов «детского компонента»

Президент Владимир Путин, заслушав ежегодный отчет о деятельности уполномоченных по правам ребенка от детского омбудсмена Анны Кузнецовой, пообещал, что изучит вопрос о включении в критерий эффективности глав регионов «детского» компонента.

В начале встречи Кузнецова поздравила с прошедшим праздником, Днем защиты детей, а также передала президенту «Письмо солдату» – детские работы, адресованные солдатам сегодняшним, прошлым и даже будущим, которые направили в воинские части, а также в Сирию, сообщается на сайте Кремля.

Путин поблагодарил ее.

Кузнецова также рассказала Путину о съезде уполномоченных по правам ребенка, где впервые был реализован проект «Вектор детства – 2018», который направлен на отбор лучших практик, посвященных детству.

Этот конкурс, по ее словам, состоял в выборе 10 лучших проектов, которые направлены на защиту многодетных семей, приемных семей, детей с особенностями развития. На конкурс из регионов поступило более 1 тыс. проектов. Их них были выделены лучшие, а победила Тюмень, где предложено реализовать систему помощи в режиме «одного окна».

После этого детский омбдсмен передала президенту доклад о деятельности уполномоченных по правам ребенка в этом году.

«В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83% выросло число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе», – отметила она.

По ее словам, ребенку важно дать не только образование, но и возможность развиваться, воспитать его как личность, а не только дать конкретный объем знаний, а также «воспитать еще и будущих родителей».

Путин поинтересовался, что беспокоит людей в сфере образования.

«С одной стороны, есть вопросы по качеству образования, образования детей с особенностями развития в той или иной степени, где-то доступность, где-то качество, ну и, конечно, тема воспитания», – отметила она.

По ее словам, этот вопрос проработан с ведомствами, а на съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создание специальной группы, чтобы можно было оценить, в том числе, качество воспитательного компонента в школе. Кузнецова отметила, что особого и внимательного изучения требует вопрос воспитания, тогда как «измерять объем и глубину знаний уже достаточно научились».

Детский омбудсмен отметила, что в этой части подготовлен целый план мероприятий, который посвящен безопасности, а тема воспитания включена в этот план.

Путин поинтересовался, нужна ли его поддержка, или уже есть договоренность с министерством.

«Мы работаем сегодня в системе образования. Часть вопросов уже проработана, часть, конечно, нуждается в дальнейшем согласовании», – сказала она.

Кузнецова также поблагодарила главу государства за майские указы.

«Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а, значит, посвящена нашим детям. В этой части хочется отметить, что сегодня существуют различные критерии оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации. И в первый год «Десятилетия детства» в соответствии с указом, который Вы подписали, нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше», – отметила она.

Кузнецова отметила, что подготовлены предложения, по которым предлагается ввести в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации детского компонента, чтобы эта тема была «одной из приоритетных наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее».

«Давайте я Администрации и Правительству поручу это проработать, как следует, с тем чтобы это было реализуемо», – сказал Путин.

Также Кузнецова подняла вопрос жилья для детей-сирот.

«В последнее время очередь на жилье детей из числа детей-сирот все растет. Порождаются, к сожалению, не совсем хорошие практики в субъектах, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна – естественная очередь, вторая – по судебным решениям) получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников – детей-сирот», – сказала она.

Кузнецова предложила «переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство» - в Минстрой, так как программ сейчас нет, а есть «лишь финансирование и контроль за расходованием средств». Более того, отметила она, некоторые регионы не пользуются даже этой возможностью, «возвращая направленные для них средства, за что получают соответствующие санкции, но, к сожалению, дети так и не получают квартиры».

«Поэтому разработка специальных программ совместно с Минстроем может стать тем ресурсом, наравне с теми программами, которые уже ими разработаны, может стать новым ресурсом и дать новую жизнь и новый вздох для этой программы», – сказала она.

Еще один вопрос, поднятый Кузнецовой, - это дети с орфанными заболеваниями, которых в России больше 8 тысяч.

«К сожалению, проблема обеспечения детей необходимыми лекарствами сегодня достаточно острая. Только 30 субъектов Российской Федерации на 100% закрыли запрос на лекарственные препараты детей с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями. Дефицит сегодня составляет более 8 млрд рублей», – сказала она.

Она призвала обратить внимание на ценообразование в этой сфере. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки, в том числе, отметила она.

«Поэтому, Владимир Владимирович, мы обращаемся с соответствующим предложением. Это позволит не только сэкономить средства, это позволит и приобрести нам для гораздо большего числа детей лекарственные препараты», – отметила она.

«Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому», – сказал Путин.

Кузнецова рассказала о положительных моментах по итогам работы аппарата уполномоченных, в частности, о развитии в России нового производства в части производства Т-спота, нового альтернативного вида туберкулинодиагностики, который доступен всем: и детям с ВИЧ-инфекцией, и со сниженным иммунитетом, и даже беременным.

«Конечно, это одно из основных направлений развития и решения этого вопроса. Нужно только, чтобы они по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене. Безусловно, по этому пути мы стараемся идти», – сказал Путин.

Ранее встречу Путина с Кузнецовой анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.