Путин пообещал подумать над включением в оценку губернаторов «детского компонента»

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4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Взаимозависимость двух крупнейших экономик мира просто огромнаФото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Перемирие между США и Китаем оказалось недолгим. Страны снова на пороге разрушительной торговой войны: очередной раунд переговоров в Пекине оказался тупиковым. Почему Китай и США играют в американские горки и чего на самом деле пытается добиться Трамп? Ответ кроется в колоссальной взаимозависимости двух крупнейших экономик мира. Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Беженцы с Украины в России сталкиваются с издевательствами

Спасенный от депортации на Украину ополченец рассказал о проблемах российской миграционной политикиФото: кадр из видео
«Нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД спасенный от депортации на Украину ополченец Донбасса Николай Трегуб. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Кого возбуждают тупые бабы

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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

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          Путин пообещал подумать над включением в оценку губернаторов «детского компонента»

             4 июня 2018, 14:38
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент Владимир Путин, заслушав ежегодный отчет о деятельности уполномоченных по правам ребенка от детского омбудсмена Анны Кузнецовой, пообещал, что изучит вопрос о включении в критерий эффективности глав регионов «детского» компонента.

          В начале встречи Кузнецова поздравила с прошедшим праздником, Днем защиты детей, а также передала президенту «Письмо солдату» – детские работы, адресованные солдатам сегодняшним, прошлым и даже будущим, которые направили в воинские части, а также в Сирию, сообщается на сайте Кремля.

          Путин поблагодарил ее.

          Кузнецова также рассказала Путину о съезде уполномоченных по правам ребенка, где впервые был реализован проект «Вектор детства – 2018», который направлен на отбор лучших практик, посвященных детству.

          Этот конкурс, по ее словам, состоял в выборе 10 лучших проектов, которые направлены на защиту многодетных семей, приемных семей, детей с особенностями развития. На конкурс из регионов поступило более 1 тыс. проектов. Их них были выделены лучшие, а победила Тюмень, где предложено реализовать систему помощи в режиме «одного окна».

          После этого детский омбдсмен передала президенту доклад о деятельности уполномоченных по правам ребенка в этом году.

          «В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83% выросло число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе», – отметила она.

          По ее словам, ребенку важно дать не только образование, но и возможность развиваться, воспитать его как личность, а не только дать конкретный объем знаний, а также «воспитать еще и будущих родителей».

          Путин поинтересовался, что беспокоит людей в сфере образования.

          «С одной стороны, есть вопросы по качеству образования, образования детей с особенностями развития в той или иной степени, где-то доступность, где-то качество, ну и, конечно, тема воспитания», – отметила она.

          По ее словам, этот вопрос проработан с ведомствами, а на съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создание специальной группы, чтобы можно было оценить, в том числе, качество воспитательного компонента в школе. Кузнецова отметила, что особого и внимательного изучения требует вопрос воспитания, тогда как «измерять объем и глубину знаний уже достаточно научились».

          Детский омбудсмен отметила, что в этой части подготовлен целый план мероприятий, который посвящен безопасности, а тема воспитания включена в этот план.

          Путин поинтересовался, нужна ли его поддержка, или уже есть договоренность с министерством.

          «Мы работаем сегодня в системе образования. Часть вопросов уже проработана, часть, конечно, нуждается в дальнейшем согласовании», – сказала она.

          Кузнецова также поблагодарила главу государства за майские указы.

          «Мы с особенным энтузиазмом восприняли, так как большая часть посвящена будущему, а, значит, посвящена нашим детям. В этой части хочется отметить, что сегодня существуют различные критерии оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации. И в первый год «Десятилетия детства» в соответствии с указом, который Вы подписали, нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше», – отметила она.

          Кузнецова отметила, что подготовлены предложения, по которым предлагается ввести в критерий эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации детского компонента, чтобы эта тема была «одной из приоритетных наравне с формированием экономической привлекательности, инвестиционной привлекательности субъектов и так далее».

          «Давайте я Администрации и Правительству поручу это проработать, как следует, с тем чтобы это было реализуемо», – сказал Путин.

          Также Кузнецова подняла вопрос жилья для детей-сирот.

          «В последнее время очередь на жилье детей из числа детей-сирот все растет. Порождаются, к сожалению, не совсем хорошие практики в субъектах, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна – естественная очередь, вторая – по судебным решениям) получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников – детей-сирот», – сказала она.

          Кузнецова предложила «переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство» - в Минстрой, так как программ сейчас нет, а есть «лишь финансирование и контроль за расходованием средств». Более того, отметила она, некоторые регионы не пользуются даже этой возможностью, «возвращая направленные для них средства, за что получают соответствующие санкции, но, к сожалению, дети так и не получают квартиры».

          «Поэтому разработка специальных программ совместно с Минстроем может стать тем ресурсом, наравне с теми программами, которые уже ими разработаны, может стать новым ресурсом и дать новую жизнь и новый вздох для этой программы», – сказала она.

          Еще один вопрос, поднятый Кузнецовой, - это дети с орфанными заболеваниями, которых в России больше 8 тысяч.

          «К сожалению, проблема обеспечения детей необходимыми лекарствами сегодня достаточно острая. Только 30 субъектов Российской Федерации на 100% закрыли запрос на лекарственные препараты детей с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями. Дефицит сегодня составляет более 8 млрд рублей», – сказала она.

          Она призвала обратить внимание на ценообразование в этой сфере. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки, в том числе, отметила она.

          «Поэтому, Владимир Владимирович, мы обращаемся с соответствующим предложением. Это позволит не только сэкономить средства, это позволит и приобрести нам для гораздо большего числа детей лекарственные препараты», – отметила она.

          «Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому», – сказал Путин.

          Кузнецова рассказала о положительных моментах по итогам работы аппарата уполномоченных, в частности, о развитии в России нового производства в части производства Т-спота, нового альтернативного вида туберкулинодиагностики, который доступен всем: и детям с ВИЧ-инфекцией, и со сниженным иммунитетом, и даже беременным.

          «Конечно, это одно из основных направлений развития и решения этого вопроса. Нужно только, чтобы они по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене. Безусловно, по этому пути мы стараемся идти», – сказал Путин.

          Ранее встречу Путина с Кузнецовой анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


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