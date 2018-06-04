Кремль анонсировал встречу Путина с Кудриным

Президент Владимир Путин проведет рабочую встречу с вновь назначенным главой Счетной палаты Алексеем Кудриным для обсуждения планов планы по дальнейшей работе ведомства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня на вторую половину дня запланирована встреча с новым председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, Кудрин уже вступил в должность, «имеет свое видение того, как будет работать Счетная палата, продолжая, разумеется, имеющиеся традиции».

«Обо всем этом пойдет речь на совещании с главой государства», – сказал Песков.

Помимо этого, в рабочем графике президента Путина на понедельник значится встреча уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой.

«Она традиционно представит ежегодный доклад главе государства и традиционно поговорит о наиболее острых вопросах, которые связаны с защитой детства», – заявил представитель Кремля.



Напомним, 22 мая Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.