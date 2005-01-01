Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия якобы может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами.

Отвечая на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, Ильвес заявил, что «в военном смысле – пожалуй, нет». По его словам, «именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья (Устава НАТО) дает защиту».

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», – заявил Ильвес в интервью «Европейской правде».

Зимой прошлого года один из самых настойчивых недругов России в Евросоюзе бывший президент Эстонии Ильвес оказался в центре коррупционного скандала. Оказалось, что он тратил государственные деньги на дорогую выпивку, массаж и даже на концерт любимой рок-группы в Нью-Йорке. Впрочем, бывшему президенту все сошло с рук.