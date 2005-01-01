Путин отверг наличие у России цели кого-то разобщить в ЕС

Москва не преследует цель кого-то разобщить в Европе, напротив, Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил президент Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу, фрагмент которого показали в новостной программе.

«У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В воскресенье сообщалось, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 5 июня канцлер Австрии Себастьян Курц планирует обсудить двусторонние отношения и укрепление экономических связей.

Также к визиту Путина в Вену готовятся новые договоренности между Газпромом и австрийским нефтегазовым концерном OMV.