Роскачество в преддверии ЧМ-2018 решило проверить пиво

По поручению правительства в преддверии Чемпионата мира по футболу Роскачество проверит качество светлого фильтрованного пива 40 импортных и российских торговых марок, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, эксперты оценят органолептические, физико-химические показатели пива, показатели его безопасности, а также проверят, переходят ли вредные вещества от металлической тары в сам напиток.

Будет исследовано пиво, произведенное, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и в других городах России. Кроме того, ведомство сравнит два одинаковых пива одной торговой марки, сделанных в России и за рубежом, проверив данные о том, что качество пива принципиально зависит от места производства

Пиво проверят на соответствие по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов, на общую долю спирта, кислотность, цвет, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и пеностойкость, а также на насыщенность вкуса и аромата.

Кроме того, в программу испытаний будут внесены такие показатели, как массовая концентрация летучих компонентов, органических кислот и массовая доля общего азота, которые покажут, не сэкономил ли производитель непосредственно на солоде, и не был ли нарушен процесс брожения.

Если в ходе исследования выявится недовложение сырья или нарушение процесса брожения, продукту будет снижен рейтинг.

Напомним, в середине мая Роскачество в результате проверки коньяка в российской рознице пришло к выводу, что каждый третий изготовлен не из виноградного спирта, а более дешевых аналогов.