Началова, Катина и «Премьер-министр» выступили в Луганске

В Луганске состоялось выступление российских исполнителей Юлии Началовой, Лены Катиной и группы «Премьер-министр».

Концерт был посвящен 80-летию со дня создания Ворошиловоградской области – такое название область носила в 1938–1958 и 1970–1991 годах. Концерт проводился в рамках интеграционной программы по взаимодействию с Россией и гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

На концерт пришло примерно 10 тыс. человек, передает «Луганский информационный центр».

Началова пожелала жителям Луганска «мира, здоровья, чтоб дети были здоровые, чтоб было все хорошо в семьях, чтоб никогда никто не чувствовал на себе это политическое давление».

Катина заявила, что «путешествие в Донецк и Луганск греет душу», поскольку можно увидеть, как «люди приходят на концерты, они хотят получать удовольствие».

В группе «Премьер-министр» заявили, что «нет ощущения, что Луганск – это военный город».

«Создается впечатление, что, если бы не знать (о войне в Донбассе), то это абсолютно благополучный город. Это очень красивый, чистый город», – заявили участники группы.

Напомним, российские артисты нередко дают концерты в Донбассе.