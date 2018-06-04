Названа участница «Детского Евровидения» от России

В Международном детском центре «Артек» прошел финал российского отбора на конкурс «Детское Евровидение».

Россию на конкурсе будет представлять 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула.

«Победительницей национального отбора 2018 с результатом 9,9% с песней «Непобедимые» становится блистательная Анна Филипчук», – приводит ТАСС слова ведущего Дмитрия Губерниева.

Участники выступали с песнями в стиле европейской поп-музыки, которые раньше не публиковались и в написании которых дети принимали участие. Текст должен быть на русском и английском языках.

В жюри вошли Игорь Крутой, Лариса Долина, Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Николай Басков, Олег Газманов и победитель «Детского Евровидения» прошлого года россиянка Полина Богусевич.

В 2018 году «Детское Евровидение» пройдет 25 ноября в Минске.